Глава МВД: Охрану школ передадут частным фирмам

Ерлан Тургумбаев уточнил, что готовится процесс передачи под защиту частных охранных предприятий тех объектов, которые сейчас охраняет полиция.

В МВД собираются передать охрану школ и некоторых других объектов частным фирмам. Об этом сообщил глава ведомства Ерлан Тургумбаев во время встречи с охранными организациями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Скоро и общественный порядок на массовых мероприятиях будут обеспечивать в основном сотрудники частных структур.

Тургумбаев уточнил, что готовится процесс передачи под защиту частных охранных предприятий тех объектов, которые сейчас охраняет полиция. Новшество будет закреплено соответствующими изменениями в нормативно-правовых актах. Что касается массовых мероприятий, то здесь на вооружение берут опыт европейских стран. По словам министра Тургумбаева, в Нур-Султане ежедневно проходят 10-15 крупных мероприятий с участием десятков тысяч человек

- Мы внесем предложение, чтоб внутри всех таких крупных массовых мероприятий несли службу охранные формирования частные, а периметр, конечно, подъездные пути, вопросы дорожной безопасности, проходов, чтоб там не было давки, вопросы противопожарной безопасности, медицинские возьмут на себя государственные органы: МВД, наши подразделения КЧС, ну, и, естественно, Минздрав, - говорит министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Если же говорить об охране школ, то инициативу по передаче обеспечения порядка частным фирмам МВД обсудило с Министерством образования. По этому вопросу уже подписан меморандум между силовым ведомством и Ассоциацией охранных организаций Казахстана. Сегодня в республике зарегистрированы свыше пяти тысяч охранных предприятий. В них работают почти 98 тысяч охранников. С начала года они выявили свыше 3 000 административных правонарушений и предотвратили свыше 400 краж.

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