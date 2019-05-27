"Хорошая примета". Жители столицы удивлены нашествием бабочек

Сейчас идет их миграция с юга на север - пояснила эколог.

Жители Нур-Султана делятся в соцсетях фотографиями бабочек, которых в этом году в изобилии, передает Zakon.kz.

Люди задаются вопросом, с чем связано это явление.

фото: yerlan-sakenov

Некоторые увидели в этом положительную примету. Например такую: "Когда много бабочек, говорят будет много ягод".

фото: dilya-sakenova

Другие пользователи пишут, что такое явление наблюдается раз в 2-3 года, и ничего страшного или странного в этом нет. Кто-то отшучивается, что они прилетели наблюдать за выборами.

фото: marina-manohina

- Это репейница (Vanessa cardui) - один из видов, который мигрирует на большие расстояния. Ничего страшного, просто сейчас идет их миграция с юга на север. В прошлом году наблюдалась подобная миграция адмирала. Они размножаются, в основном, на степных травянистых растениях, - пояснила происходящее Алена Кошкина, представившаяся экологом.

фото: Рената Архарова

Кстати, не только жители столицы отметили нашествие бабочек. Жители и гости Аркалыка, Караганды, Актау, Талдыкоргана и других наблюдают большое число бабочек. В целом же, казахстанцы отмечают красоту этого явления.

фото: Марина Мирончик

фото: Алим Мейрманов

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