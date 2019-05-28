Назначен заместитель заведующего секретариатом АНК администрации Президента

Им стал Нурболат Наржанов.

Заместителем заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации Президента Республики Казахстан назначен Нурболат Наржанов, передает Zakon.kz со ссылкой на АНК.

Наржанов Нурболат Мейрасбекович родился в 1982 году.

В 2003 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «Юрист», в 2010 году Центрально-Казахстанский университет «КГТИ-Лингва» по специальности «Экономика».

В 2003-2006 годы исполнял обязанности судебного исполнителя Администратора судов города Астаны, старшего судебного исполнителя, начальника отдела организации деятельности судов Администратора судов.

В 2006-2007 годы работал Атташе Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2007-2010 годы в Министерстве образования и науки РК занимал ряд должностей (главный специалист, начальник управления, советник и помощник Министра).

В 2010-2016 годы работал вторым и первым секретарем Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике.

В 2016-2018 годы работал помощником акима Южно-Казахстанской области, заместителем руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области.

2018-2019 годы занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области – руководителя секретариата акима области.

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