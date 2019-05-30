Покой ума. Далай-лама рассказал, как быть счастливым

В западном мире образование в целом направлено на обретение материальных ценностей, но они могут подарить только чувственные наслаждения.

Счастье связано с "шестым сознанием" и "покоем ума", а не с пятью органами чувств и материальными приобретениями, заявил 83-летний Далай-лама в интервью РИА Новости.

- Настоящее же счастье связано с шестым сознанием… В буддизме выделяют пять видов сознания, связанных с органами чувств, и шестой вид сознания – ментальный… Подлинное счастье вызывают не ощущения, полученные органами чувств, но переживания ментального характера. А потому, если вы испытываете неприятные ощущения, связанные с органами чувств, то при наличии определенного опыта работы с ментальным уровнем, вы можете сохранять покой ума, - сказал Далай-лама, отвечая на вопрос о том, как быть счастливым.

По его словам, в западном мире образование в целом направлено на обретение материальных ценностей, но материальные ценности могут подарить нам только чувственные наслаждения. Люди также получают удовольствие от спортивных состязаний и зрелищ, от красивой музыки, от вкусной еды, приятных запахов, прикосновений, в том числе сексуального наслаждения.

- Ощущение счастья, которое они испытывают при этом, полностью основано на чувственном восприятии. Такое счастье непостоянно. Когда у вас есть какие-то материальные причины для счастья, вы счастливы. Когда они исчезают, у вас остаются одни лишь воспоминания, - отметил духовный лидер.

Он подчеркнул, что ментальное сознание - выше видов сознания, связанных с органами чувств.

- Но в силу того, что мы ведем материалистический образ жизни, мы становимся рабами чувственных переживаний, - констатировал Далай-лама.

Он призвал всех, осознанно желающих быть счастливыми, уходить от этого "рабства", работать с ментальным уровнем сознания - и достигать покоя ума.

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