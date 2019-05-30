"Чистые" продажи долларов, евро и рублей за четыре месяца превысили 650 миллиардов тенге

Объем нетто-продаж евро вырос за год на 45,9%, до 105,4 млрд тг. Нетто-продажи российских рублей, наоборот, сократились на 26,7%, до 183,5 млрд тг.

Объем нетто-продаж долларов США обменными пунктами за январь–апрель 2019 года составил 365,5 млрд тг — на 30,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Объем нетто-продаж евро вырос за год на 45,9%, до 105,4 млрд тг. Нетто-продажи российских рублей, наоборот, сократились на 26,7%, до 183,5 млрд тг.

Официальный обменный курс доллара США в среднем за апрель 2019 года составил 379,4 тенге, что на 16,8% больше, чем за апрель 2018 года — 324,9 тенге. Российский рубль в среднем за апрель стоил 5,9 тенге, годом ранее — 5,4 тенге (+9,5%). Евро подорожал на 6,8% за год: официальный обменный курс за апрель составил 426,5 тенге, годом ранее — 399,2 тенге.





По объему нетто-продаж долларов США за январь–апрель 2019 года среди регионов РК лидирует Алматы: 148,3 млрд тг — на 27,8% больше, чем в прошлом году. Второе место занимает Шымкент — 51,4 млрд тг, замыкает ТОП-3 Атырауская область — 31,9 млрд тг, рост на 64,3%.





По объему нетто-продаж российских рублей традиционно лидируют приграничные с Россией регионы: Восточно-Казахстанская (27,7 млрд тг, +2,8%), Костанайская (20,6 млрд тг, –8,8%) и Павлодарская (19,9 млрд тг, –3,5%) области.

Отрицательные значения по объему нетто-продаж показали Кызылординская (–1,2 млрд тг) и Туркестанская (–497,5 млн тг) области.





По объему нетто-продаж евро среди регионов РК лидируют города-миллионники: Алматы — 58,3 млрд тг (+65,6%), Нур-Султан — 10,1 млрд тг (–19,8%) и Шымкент — 7,3 млрд тг.

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