Плюсы и минусы теледебатов кандидатов в президенты РК

Политолог уложил в 10 пунктов достоинства и недостатки состоявшихся предвыборных дебатов.

Что означают состоявшиеся теледебаты кандидатов в президенты РК для политической жизни страны, а также самих их участников и избирателей, рассуждает казахстанский политолог Аскар Нурша. Своим видением плюсов и минусов прошедших дискуссий он поделился на свой странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Во-первых, они (теледебаты кандидатов в президенты – прим. ред.) состоялись, что уже неплохо в нашей политической реальности. Что помешало бы им не состояться?

Во-вторых, прошли в прямом эфире as they are. Эффект прямого эфира ничто не заменит, никакие эрзацы.

В-третьих, мы увидели, кто как держится, кто умеет вести дебаты, а кто нет. И кто лучше держался, тот для народа и выиграл. Думаю, умение вести дебаты и побеждать в них - ключевая компетенция современного политика. И это на будущее надо понимать партиям и общественным объединениям, выдвигающим своих кандидатов. Кто думает иначе, наивен. За кандидата "патамушта патамушта" никто краснеть не захочет, даже власть.

В-четвертых, для кого-то отсутствие фаворита(тов) снижает ценность дебатов, а если мыслить стратегически, для оставшихся - это большая возможность дать избирателю лучше узнать себя и добиться их расположения. Среди присутствующих кандидатов в президенты тоже присутствовали те, кто заслуживает народной поддержки. Им отсутствие ведущих конкурентов даже помогало.

В-пятых, дебаты подчеркнули значение казахского языка, как языка актуальной политики. Собственно, 2/3 дебатов прошли на казахском языке. Но использовали его по-разному. Тугел выступал за повышение статуса языка и по-русски не говорил в принципе. А другие кандидаты на казахском языке обсуждали социальные проблемы и вопросы образования.

В-шестых, дебаты повысили значение языка как инструмента коммуникации вообще. Ты можешь показать зрителям камчу, а еще лучше если пользуешься языком как камчой. С последним на этих дебатах было никак. Все кандидаты друг друга вопросами конструктивно поглаживали, по слабым местам не били.

В-седьмых, не обсуждали политические вопросы. Косанов говорил о демократии, но с ним никто не спорил.

В-восьмых, Еспаеву на дебатах не доставало. Могла бы апробировать различные темы, включая гендерные.

- Перуашев не сразу влился. Вел себя тише и спокойнее обычного.

- Тугел перехватил национально-патриотическую тематику у Косанова, а тот больше дискутировал с либеральных позиций.

- Коммунист Ахметбеков и Тугел нашли точки соприкосновения в вопросе традиционных ценностей. С разных идеологических позиций оба считают, что надо ограничивать негативное влияние из-за рубежа на местную культуру.

- почти все кандидаты затрагивали вопросы положения села, усиления социальной работы и подержки отечественного производителя, но при этом Ахметбеков и Таспихов подняли вопрос о правах работников в их отношениях с работодателями.

- представитель народных коммунистов вновь напомнил о "тлетворном влиянии" Запада, а из слов Перуашева и Косанова, напротив, косвенно следовало, что они готовы у Запада/Европы в чем-то поучиться.

В-девятых, отсутствие опыта дебатов сказывается. Условный Underwood порвал бы присутствующих кандидатов как тузик грелку.

В-десятых, количество представителей кандидатов вместо кандидатов зашкаливало. "Дебаты 3/7".

29 мая 2019 года в Нур-Султане прошли предвыборные дебаты и дискуссии кандидатов в Президенты РК. Теледебаты прошли в три раунда. В них участвовали представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев, кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел, кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов, кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева, кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков и кандидат от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов.

В самой дискуссии не участвовали Касым-Жомарт Токаев и Дания Еспаева. Их представляли первый заместитель председателя партии Nur Otan Маулен Ашимбаев и председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев, соответственно. Также в начале дебатов стало известно, что кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков также не будет участвовать, его представил Али Бектаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!