Казахстанцы выбирают такси: таксисты перевезли пассажиров на 21% больше

На изменения предпочтений алматинцев, "голосующих рублём" за такси, может повлиять ввод двух новых станций метро — "Сарыарка" и "Достык"

За январь–апрель текущего года перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом составили 7,4 млрд человек — на 2,2% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Лидером по пассажирским перевозкам ожидаемо является Алматы: 1,7 млрд человек (+3,7% за год). На втором месте Нур-Султан (+0,1% за год, до 801,2 млн человек), на третьем — Костанайская область (+1,4% за год, 592 млн человек).

Как отмечал аким Алматы Бауыржан Байбек, что глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 13 млрд тенге из республиканского бюджета на развитие города и решение наиболее острых проблем населения.

Из них 2 млрд тенге будут инвестированы в строительство двух новых станций метро "Сарыарка" и "Достык", что позволит увеличить пассажиропоток в два раза и обеспечит доступность метро жителям 12 прилегающих микрорайонов.



Основная доля от автомобильного и городского электрического транспорта пришлась на автобусы: 76,3%. За 4 месяца было перевезено 5,7 млрд пассажиров. При этом автобусные перевозки сократились на 2,5% за год.

Заметно выросла потребность в такси: +20,9% за год, перевезено 1,7 млрд пассажиров.



По итогам апреля текущего года стоимость внутригородского автобусного проезда в среднем по стране выросла на 1,1% за год. Сразу на 45,5% подорожал проезд в Актобе (с 55 до 80 тенге).

9 июня - в день внеочередных выборов президента Казахстана в рамках акции "Голосует сердце страны — Нур-Султан" бесплатный проезд будет предоставлен на всех городских и экспресс-маршрутах столицы. Акция не распространяется на пригородные маршруты. Автобусы будут ходить по стандартному графику движения. Для удобства горожан акимат Нур-Султана предоставляет бесплатный проезд в общественном транспорте в течение всего дня.

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