Дарига Назарбаева и депутаты вспоминают жертв репрессий 20 века

Депутаты возложили цветы к монументу "Арка скорби".

Депутаты Парламента РК во главе с председателем Сената Даригой Назарбаевой посетили музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В день памяти жертв политических репрессий в селе Акмол депутаты возложили цветы к монументу "Арка скорби". Для парламентариев проведена экскурсия по залам "Алаш", "АЛЖИР" и показан документальный фильм "Лютый холод "АЛЖИРа".

- Сегодня мы вспоминаем и скорбим о жертвах репрессий 20 века. Но сегодня мы говорим и о лучших чертах, которые проявил казахский народ в тяжелые годы сталинской тирании. Несмотря на страшные потери и лишения, наш народ не ожесточился, сохранил свои лучшие национальные черты - доброту, открытость, взаимопомощь. Сохранил вековую мудрость. В этот день мы должны говорить о памяти, которую обязаны передать новым поколениям казахстанцев. Память о страшных испытаниях, пережитых нашим народом, побуждает нас еще больше беречь и ценить наше величайшее достояние - Независимость Казахстана, - отметила председатель Сената.

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