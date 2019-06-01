США потребовали от Германии увеличить расходы на оборону, чтобы "устрашить Россию"

Майкл Помпео добавил, что "свободные демократы обязаны оберегать этот мир от угроз".

Германия должна увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, считает госсекретарь США Майкл Помпео, так как НАТО является чрезвычайно важным инструментом "в деле устрашения России", сообщает РИА Новости.

Это мнение госсекретарь высказал в интервью немецкому таблоиду Bild, находясь с визитом в Германии.

Помпео провел в Берлине встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. По ее итогам Маас заявил, что Германия и США заинтересованы в хороших отношениях с Россией и диалоге для решения международных конфликтов.

- Мы надеемся, что Германия сделает больше. В правительстве ФРГ понимают угрозу ракетной программы и региональной агрессии (со стороны Ирана. — Прим. ред.). Эти риски реальны, — сказал Помпео, добавив, что "свободные демократы обязаны оберегать этот мир от угроз", и выразив надежду, что Германия примет в этом участие.

Американские власти и руководство НАТО постоянно заявляют о "российской угрозе" и необходимости увеличения оборонного бюджета. В Москве подобные представления называли абсолютно надуманными: Россия не собирается ни на кого нападать. При этом, как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, действия самого альянса, наращивающего силы у российских границ и усиливающего активность в Черном и Балтийском морях, ведут к росту напряженности и требуют адекватного реагирования.

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