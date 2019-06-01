Американца посадили за женитьбу на собственной дочери

Мать познакомила Кершнер с биологическим отцом всего три года назад. По словам Филдгроува, он не считал ее дочерью, поскольку в ее свидетельстве о рождении отсутствовало его имя.

Жителя штата Небраска Трэвиса Филдгроува приговорили к двум годам тюрьмы за женитьбу на собственной дочери. Об этом сообщило издание Omaha World-Herald.

Отмечается, что осенью 2018 года в полицию поступило сообщение о половой связи между Филдгроувом и 21-летней Самантой Кершнер.

Мать познакомила Кершнер с биологическим отцом всего три года назад. До того они ни разу не встречались. По словам Филдгроува, он не считал ее дочерью, поскольку в ее свидетельстве о рождении отсутствовало его имя.

Сама Кершнер рассказала, что поводом для инцеста был спор с сестрой. Та утверждала, что первой соблазнит Филдгроува. Она не могла этого допустить и постаралась опередить ее.

Тест ДНК, проведенный полицией, подтвердил, что Филдгроув — отец Кершнер. Их арестовали и обвинили в инцесте. Им грозило до восьми лет лишения свободы, однако после досудебной сделки наказание смягчили.

Филдгроува приговорили к двум годам лишения свободы. Он сможет выйти на свободу через 144 дня, после чего он в течение 12 месяцев будет жить под надзором полиции. В течение этого срока ему запрещено видеться с Кершнер.

В 2018 году сообщалось, что жительницу США приговорили к тюремному заключению на два года из-за брака с собственной дочерью. В ходе расследования выяснилось, что в 2010 году женщина вышла замуж за своего сына, но позднее развелась.

Источник: Lenta.ru

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