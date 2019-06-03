Свыше 121 тысячи астанчан нашли свои избирательные участки через электронные сервисы

Проверить себя в списках избирателей можно, позвонив в единый контакт центр по телефону 109 в режиме 24/7.

Более 121 тысячи астанчан нашли себя в списках избирателей посредством сервисов по поиску избирательных участков. Проверить себя в списках избирателей и участков для голосования можно 6- ю способами, сообщает официальный сайт акимата столицы.

9 июня 2019 года состоятся внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Чтобы быть включенным в список избирателей достаточно иметь регистрацию по месту жительства на территории избирательного участка. Проверить себя в списках избирателей можно, позвонив в единый контакт центр по телефону 109 в режиме 24/7.

Второй способ: мобильное приложение Smart Astana в разделе городские услуги. Также необходимые сведения можно получить на официальном сайте акимата столицы astana.gov.kz/ru, пройдя в раздел "Сайлау-2019" - "Найди свой избирательный участок".

Адрес своего избирательного участка вы получите, указав свои номер ИИН, ФИО и дату рождения. Возможность просмотреть страницы и месторасположение избирательных участков на карте столицы дает геопортал maps.astana.kz.

Сведения о вашем избирательном участке дает и чат-бот @smartastana_bot в мессенджере Telegram. Достаточно лишь указать свои данные: ФИО, дату рождения, адрес регистрации и номер ИИН. Кроме того нужную информацию можно получить посредством мессенджера WhatsApp по номеру +7 776 7469241, а также Instagram аккаунта @smartastana2019.

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