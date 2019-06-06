ФБР опубликовало документы по исследованию "снежного человека"

За последние 50 лет он обнаружил две или три цепочки следов йети в Гималаях - ученый.

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с исследованием образцов, которые могли принадлежать снежному человеку, передает РИА Новости.

В 1976 году Питер Берн, директор информационного центра, занимавшегося вопросом существования йети, запросил у лаборатории ФБР провести анализ 15 неопределенных волос и ткани. Ведомство согласилось в порядке исключения изучить их "в интересах научного исследования". Оказалось, что образцы принадлежали представителю семейства оленевых.

- Волосы, которые вы недавно отправили в лабораторию ФБР от лица информационного центра и выставки йети были исследованы с помощью микроскопии проходящего и падающего света... В результате этих анализов было сделано заключение, что происхождение волос относится к семейству оленевых, - отмечается в письме ассистента директора отдела научного и технического обслуживания ФБР Джея Кокрэна.

Берн, которому сейчас уже 93 года заявил телеканалу CNBC, что не оставил надежду доказать существование снежного человека.

За последние 50 лет он обнаружил две или три цепочки следов йети в Гималаях. Судя по следам, у снежного человека по пять пальцев на ногах. В то же время Берн признал, что они могли принадлежать индийским садху - индийским святым, отрекшимся от мира и отказавшимся от материальных наслаждений.

Телеканал добавляет, что это первый случай, когда ФБР, очевидно, проводило анализ образцов волос, чтобы определить, принадлежат ли они снежному человеку. Отмечается, что ведомство действовало достаточно быстро.

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