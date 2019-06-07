Победы юных казахстанских штангистов – случайность или закономерность

Казахстанская школа тяжелой атлетики в очередной раз доказала, что является одной из лучших в мире.

В Казахстане подрастает достойная смена нынешним лидерам сборной Казахстана по тяжелой атлетике. За счет чего удается достичь такой преемственности поколений, пишет Zakon.kz.

Казахстанская школа тяжелой атлетики в очередной раз доказала, что является одной из лучших в мире. Вслед за юношами и девушками, выигравшими на прошедшем в марте в Лас-Вегасе чемпионате мира 5 золотых медалей, себя проявили спортсмены постарше- юниоры. На завершающемся в Фиджи юношеском первенстве мира Дарья Ахмерова и Карина Кузганбаева стали чемпионками мира . Артем Антропов, завоевавший серебряную медаль, уступил чемпионский титул спортсмену, который на год его старше. Еще один казахстанец Евгений Ломанов занял 4 место.

Такие успехи молодого поколения казахстанских штангистов неслучайны. Во-первых казахстанская школа тяжелой атлетики с давних пор славится на весь мир как одна из сильнейших. Достаточно вспомнить имена Анатолия Храпатого, Сергея Филимонова, Нижата Рахимова, Жазиры Жаппаркуль, Александра Зайчикова, поднимавшихся на пьедесталы почета мировых первенств и Олимпийских игр.

Славные традиции своих наставников продолжают спортсмены, еще вчера выступавшие на помосте. Теперь уже под их руководством новое поколение штангистов покоряет мировые помосты. Главный тренер молодежной сборной РК Бахыт Ахметов – один из ярких представителей молодого поколения наставников. Он в содружестве с личными наставниками каждого спортсмена уже в этом году привел к титулам чемпионов мира целую плеяду юных штангистов.

Особенно ценно, что это не легионеры или возвращенные на Родину уроженцы Казахстана, а наши, местные ребята, получившие все знания и умения в тяжелой атлетике здесь, в нашей стране.

Доказано, что любые, даже самые талантливые спортсмены и тренеры не смогут показать столь максимальный результат без соответствующих условий для тренировок и жизни. И Федерация тяжелой атлетики РК совместно с Rompetrol - подразделением Казмунайгаз в Румынии, это очень хорошо понимают, уделяя особое внимание не только взрослым спортсменам, но и развитию молодежного спорта. Запущена программа для поддержки молодых штангистов из всех регионов страны "Жас Куат". Символично, что она началась именно в этом году, объявленном Лидером Нации годом молодежи. Лучшие в этом действительно "тяжелом" виде спорта ребята получают стипендию от компании, руководство которой верит, что проект станет серьезным стимулом к дальнейшему планированию спортивной карьеры и достижению наивысших результатов.

Для успешной подготовки спортсмена важно не только выплачивать ему стипенидию, но и создать хорошие условия для тренировок. В рамках программы "Жас Куат" обновится материально-техническая база, в региональных секциях тяжелой атлетики проведут ремонт.

Успехи казахстанских штангистов на юношеском и юниорском уровнях служат фундаментом для побед на взрослом уровне. Благодаря грамотной тренерской работе сегодняшние молодежные чемпионы мира уже завтра будут претендовать на награды мировых первенств среди взрослых. Уровень конкуренции на юношеском и юниорском уровнях сейчас как никогда высок, и уже через год-два тренерскому штабу взрослой сборной будет кем омолодить состав.

По словам Бахыта Ахметова, Дарья Ахмерова уже в новом году перейдет во взрослую сборную, также последний год в "молодежке" Евгений Ломанов. Карина Кузганбаева будет выступать в молодежной команде еще год, перейдет во взрослую сборную в 2021 году.

Появление в главной команде страны сильных молодых штангистов стимулирует лидеров нашей взрослой сборной на еще более высокие достижения, кто-то из молодежи, возможно, выиграет конкуренцию за место в составе с первых дней. И благодаря этому знамя Казахстана будет всегда гордо подниматься на чемпионатах мира и Олимпийских играх. в честь наших спортсменов.

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