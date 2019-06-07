Более 16 тыс информационных материалов было опубликовано в рамках предвыборной гонки

У кандидатов были разные информационные стратегии.

За время предвыборной агитации в казахстанских СМИ вышло более 16 тыс информационных материалов. Об этом на брифинге в Центральной избирательной комиссии рассказала вице-министр Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (МИОР) Нургуль Мауберлинова, передает корреспондент Zakon.kz.

Это ее мнению, еще раз подтверждает высокий интерес к внеочередным выборам президента со стороны граждан и СМИ. Всего в МИОР за время агитации промониторили 802 средств массовой информации.

Из них: 17 республиканских телеканалов, 66 республиканских печатных изданий, 30 региональных телеканалов, 519 региональных печатных изданий, 30 радиоканалов и более 140 интернет-ресурсов.

- Министерством совместно с ЦИК проведена большая работа по информированию избирателей о ходе подготовки и проведения выборов. В целом, в СМИ опубликовано около 5 тыс. материалов, посвященных разъяснению населению организационных, правовых, процедурных аспектов участия в выборах. Также на республиканских и региональных телеканалах обеспечена ротация 13 видеороликов ЦИК, - сказала она.

По ее словам, самым важным для уполномоченного органа было обеспечение соблюдения требований выборного законодательства средствами массовой информации. Второй задачей министерства – было обеспечение равного условия освещения деятельности всех участвующих в выборной гонке кандидатов в президенты. Это относилось как собственно к предвыборной агитации, так и к освещению деятельности кандидатов в новостных и аналитических блоках и в целом в информационном поле.

- Здесь необходимо учитывать тот факт, что согласно избирательного законодательства вопрос выбора площадок для размещения агитационных материалов в СМИ относился к исключительной прерогативе штабов кандидатов в президенты. По данным мониторинга информационного пространства можно констатировать, что требования закона на республиканском уровне были выполнены в полном объеме, - сообщила она.

По данным МИОР, к 6 июня по деятельности кандидатов и их предвыборных штабов, в СМИ вышло более 11 тыс. материалов.

- По республиканским телеканалам освещение кандидатов прошло равномерно. В среднем, доля каждого кандидата составила порядка 14,3 %. В целом же вышло более 2 тыс. материалов. По республиканским печатным изданиям доля кандидатов в президенты составляет от 13,5 до 17 %. Конечно, самое большое количество материалов было опубликовано на интернет-ресурсах – около 6 тыс. материалов. По всем кандидатам в президенты доля составляет от 13 до 17 %, - привела данный вице-министр.

Она отметила, по результатам мониторинга можно констатировать, что у предвыборных штабов всех кандидатов в рамках агиткампании были разные информационные стратегии. Некоторые штабы предпочитали сосредоточить информационную работу в социальных сетях и интернет ресурсах, другие отдали свое предпочтение работе в традиционных медиа-ресурсах.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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