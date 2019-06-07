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Житель Петропавловска задержан за наркограффити

Парень рисовал на стенах ради дозы.

Фото : pixabay.com7 июня 2019, 19:53

В Петропавловске полицейские управления противодействия наркопреступности провели ряд специальных операций, передает Zakon.kz со ссылкой на МВД РК.

В результате был задержан местный житель, который в гараже открыл лабораторию-теплицу, где выращивал марихуану, а в его арендуемой квартире полицейские обнаружили различные виды наркотических веществ, готовых для реализации.

Также был задержан еще один житель города, основным его занятием было нанесение граффити-надписей с наименованием наркосайтов. Выяснилось, что он уже разместил около 50 таких объявлений, за что получал дозу для личного потребления, а иногда и денежное вознаграждение.

По данным фактам проводится досудебная проверка. Оба наркоторговца помещены в изолятор временного содержания.


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