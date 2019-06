Головкин: Я бы хотел много боев

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) в интервью Sports Illustrated назвал американца Флойда Мейвезера-младшего (50-0, 27 КО) самым умным боксером, а бой с ним - поединком мечты.

- Кто самый умный боксер из тех, кого вы видели?

- Флойд! Он очень умный парень, - сказал Головкин.

- Но вы не дрались с Флойдом. Это был бой, который вы или он когда-либо рассматривали?

- Конечно, все хотели его. Для меня это бой мечты. Я уважаю его стиль, все понимают. Люди иногда не любили его, он много двигался, это бокс. Он очень умный боксер.

- Вы расстроены, что у вас не было шансов с ним встретиться?

- Сейчас тяжело сказать. Я бы хотел много боев. Мог подраться со многими парнями, но иногда люди не хотят встречаться со мной в ринге.

41-летний Мейвезер в период с 1996 по 2018 год выиграл все 50 боев (27 нокаутом) и становился чемпионом мира в четырех весовых категориях - от второй полулегкой до первой средней. В свою очередь Головкин называл американца единственным боксером, ради которого он готов спуститься в весе.

Следующий бой Головкин проведет утром 9 июня по казахстанскому времени, когда в Нью-Йорке в договорном весе до 164 фунтов встретится с небитым канадцем Стивом Роллсом (19-0, 10 КО).

