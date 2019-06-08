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Девушка подверглась десяткам процедур за год ради внешности куклы Барби

Врачи вводили гиалуроновую кислоту в ее губы каждый раз, когда Андреа казалось, что их объем уменьшается.

Фото : Facebook8 июня 2019, 06:00

21-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова (Andrea Ivanova) прошла более 15 процедур в течение года ради сходства с куклой Барби, передает Lenta.ru.

Девушка начала трансформацию в прошлом году и ходила на процедуры минимум раз в месяц. Отмечается, что врачи вводили гиалуроновую кислоту в ее губы каждый раз, когда Андреа казалось, что их объем уменьшается. Также девушка сделала операцию по увеличению груди.

По словам студентки, она с детства мечтала выглядеть как Барби. Однако пользователи сети утверждают, что девушка больше похожа на Даффи Дак (селезень из анимационного сериала Looney Tunes) или Лох-несское чудовище.

- Врачи, которые создают этих уродов, должны отправиться в тюрьму, - написал один комментатор. - Ты была такой милой девушкой раньше. Я не могу не спросить, что в твоей голове? Там пусто? Ты похожа на надувную куклу, - добавил другой.

Сама Андреа довольна своим выбором и считает, что люди имеют право выглядеть, как они хотят, даже если их внешний вид не соответствует общепринятым стандартам красоты.


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