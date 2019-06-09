ЦИК РК объявил о явке избирателей на 12.00
Избирательные бюллетени получили 35,1 % от общего количества избирателей.
Центральная избирательная комиссия рассказала о явке избирателей на 12.00 часов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комиссии.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 12 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 35,1 % от общего количества избирателей, включенных в списки.
В том числе:
по Акмолинской области – 45,9 %
по Актюбинской области – 50,3 %
по Алматинской области – 47,3 %
по Атырауской области – 33,5 %
по Восточно-Казахстанской области – 44,8 %
по Жамбылской области – 43,7 %
по Западно-Казахстанской области – 26,1 %
по Карагандинской области – 29,6 %
по Кызылординской области – 39,3 %
по Костанайской области – 35,5 %
по Мангистауской области – 29,3 %
по Павлодарской области – 36,0 %
по Северо-Казахстанской области – 33,9 %
по Туркестанский области – 30,0 %
по г. Нур-Султан – 24,6 %
по г. Алматы – 19,0 %
по г. Шымкент – 24,6 %
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