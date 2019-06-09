ЦИК РК объявил о явке избирателей на 12.00

Избирательные бюллетени получили 35,1 % от общего количества избирателей.

Центральная избирательная комиссия рассказала о явке избирателей на 12.00 часов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 12 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 35,1 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе:

по Акмолинской области – 45,9 %

по Актюбинской области – 50,3 %

по Алматинской области – 47,3 %

по Атырауской области – 33,5 %

по Восточно-Казахстанской области – 44,8 %

по Жамбылской области – 43,7 %

по Западно-Казахстанской области – 26,1 %

по Карагандинской области – 29,6 %

по Кызылординской области – 39,3 %

по Костанайской области – 35,5 %

по Мангистауской области – 29,3 %

по Павлодарской области – 36,0 %

по Северо-Казахстанской области – 33,9 %

по Туркестанский области – 30,0 %

по г. Нур-Султан – 24,6 %

по г. Алматы – 19,0 %

по г. Шымкент – 24,6 %

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