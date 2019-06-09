Более 51% казахстанцев проголосовали на выборах на 14 часов

Самая высокая явка в Актюбинской области.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 14 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 51,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЦИК РК.

Общее число избирателей, включенных в список - 11 947 995.

по Акмолинской области – 56,7 %

по Актюбинской области – 69,4 %

по Алматинской области – 63,0 %

по Атырауской области – 45,4 %

по Восточно-Казахстанской области – 59,8 %

по Жамбылской области – 56,3 %

по Западно-Казахстанской области – 40,9 %

по Карагандинской области – 49,7 %

по Кызылординской области – 63,1 %

по Костанайской области – 55,8 %

по Мангистауской области – 52,4 %

по Павлодарской области – 45,9 %

по Северо-Казахстанской области – 53,6 %

по Туркестанский области – 49,3 %

Нур-Султан – 37,6 %

Алматы – 37,0 %

Шымкент – 40,5 %.

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