Более 51% казахстанцев проголосовали на выборах на 14 часов
Самая высокая явка в Актюбинской области.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 14 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 51,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЦИК РК.
Общее число избирателей, включенных в список - 11 947 995.
по Акмолинской области – 56,7 %
по Актюбинской области – 69,4 %
по Алматинской области – 63,0 %
по Атырауской области – 45,4 %
по Восточно-Казахстанской области – 59,8 %
по Жамбылской области – 56,3 %
по Западно-Казахстанской области – 40,9 %
по Карагандинской области – 49,7 %
по Кызылординской области – 63,1 %
по Костанайской области – 55,8 %
по Мангистауской области – 52,4 %
по Павлодарской области – 45,9 %
по Северо-Казахстанской области – 53,6 %
по Туркестанский области – 49,3 %
Нур-Султан – 37,6 %
Алматы – 37,0 %
Шымкент – 40,5 %.
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