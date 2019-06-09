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О нарушениях на выборах рассказали наблюдатели из "Аманат"

Зачастую сами избиратели нарушают процесс голосования.

Фото : zakon.kz9 июня 2019, 23:00

Администратор гражданской платформы "Аманат" Лима Диас рассказала о зафиксированных на выборах нарушениях, передает МИА "Казинформ".

- Сегодня не удалось избежать нарушений, преимущественно они имеют технический характер. 156 озвученных нарушений были устранены. Наблюдатели "Аманат" составили 116 актов, которые имеют серьезный характер", - сказала спикер в кулуарах организации.

По ее словам, зачастую сами избиратели нарушают процесс голосования.

- Нам кажется, это происходит из-за низкой правовой грамотности. Некоторые избиратели приходят на участок без удостоверения личности или с его копией. Либо с удостоверениями своих близких и родных и пытаются проголосовать за них. Нарушается принцип тайного голосования и наблюдатели заходят в кабинку для голосования со своими семьями, по нескольку человек, - отметила она.

Она подчеркнула, что всего зафиксировано восемь вбросов в нескольких областях.

- В ряде областей наблюдались провокации. Иногда эти провокации были осуществлены неопределенными лицами, которые представлялись наблюдателями, но не представляли конкретную организацию. Была организована имитация вбросов уже подготовленных муляжей бюллетеней, что тоже нами было зафиксировано. Также мы зафиксировали случаи, когда независимые наблюдатели нарушали порядок наблюдения и препятствовали проведению голосования, - добавила она.

- В ряде областей наблюдались провокации. Иногда эти провокации были осуществлены неопределенными лицами, которые представлялись наблюдателями, но не представляли конкретную организацию. Была организована имитация вбросов уже подготовленных муляжей бюллетеней, что тоже нами было зафиксировано. Также мы зафиксировали случаи, когда независимые наблюдатели нарушали порядок наблюдения и препятствовали проведению голосования, - добавила она.


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