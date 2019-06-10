Токаев: Я не транзитный пассажир и не попутчик
Президент против слова "транзит".
Фото : zakon.kz10 июня 2019, 18:11
На пресс-конференции в Акорде вновь избранный Президент страны Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос относительно того, что он почувствовал, когда узнал, что Нурсултан Назарбаев решил сделать его своим преемником, передает Zakon.kz.
- Можно ли считать, что на этом, на проведении выборов, транзит власти завершен? - спросили журналисты главу государства.
- Я против слова транзит, - ответил он. - Поэтому, когда я давал интервью российским СМИ, я немножко потроллил транзит по-казахски. Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир что ли? Или попутчик? Нет. Я считаю себя полноправным президентом Республики Казахстан. Я не попутчик. Не собираюсь менять ни поезд, ни самолет, не пересаживаться на какое-то другое движущее средство. Поэтому транзит, давайте, покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран, - ответил Токаев.
В столице прошла пресс-конференция с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Он высказал удовлетворенность прошедшими выборами, прокомментировал, будут ли перестановки в правительстве и обратился к протестующим. Инаугурация вновь избранного Президента состоится 12 июня.
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