Токаев: Я не транзитный пассажир и не попутчик

Президент против слова "транзит".

На пресс-конференции в Акорде вновь избранный Президент страны Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос относительно того, что он почувствовал, когда узнал, что Нурсултан Назарбаев решил сделать его своим преемником, передает Zakon.kz.

- Можно ли считать, что на этом, на проведении выборов, транзит власти завершен? - спросили журналисты главу государства.

- Я против слова транзит, - ответил он. - Поэтому, когда я давал интервью российским СМИ, я немножко потроллил транзит по-казахски. Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир что ли? Или попутчик? Нет. Я считаю себя полноправным президентом Республики Казахстан. Я не попутчик. Не собираюсь менять ни поезд, ни самолет, не пересаживаться на какое-то другое движущее средство. Поэтому транзит, давайте, покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран, - ответил Токаев.

В столице прошла пресс-конференция с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Он высказал удовлетворенность прошедшими выборами, прокомментировал, будут ли перестановки в правительстве и обратился к протестующим. Инаугурация вновь избранного Президента состоится 12 июня.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!