Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев: Я не транзитный пассажир и не попутчик

Президент против слова "транзит".

Фото : zakon.kz10 июня 2019, 18:11

На пресс-конференции в Акорде вновь избранный Президент страны Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос относительно того, что он почувствовал, когда узнал, что Нурсултан Назарбаев решил сделать его своим преемником, передает Zakon.kz.

- Можно ли считать, что на этом, на проведении выборов, транзит власти завершен? - спросили журналисты главу государства.

- Я против слова транзит, - ответил он. - Поэтому, когда я давал интервью российским СМИ, я немножко потроллил транзит по-казахски. Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир что ли? Или попутчик? Нет. Я считаю себя полноправным президентом Республики Казахстан. Я не попутчик. Не собираюсь менять ни поезд, ни самолет, не пересаживаться на какое-то другое движущее средство. Поэтому транзит, давайте, покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран, - ответил Токаев.

В столице прошла пресс-конференция с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Он высказал удовлетворенность прошедшими выборами, прокомментировал, будут ли перестановки в правительстве и обратился к протестующим. Инаугурация вновь избранного Президента состоится 12 июня.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты