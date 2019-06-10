Наблюдатели ОБСЕ высказались о президентских выборах в Казахстане

По мнению Главы БДИПЧ, предвыборная кампания в Казахстане была проведена практически без нарушений.

Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов провел встречу с Директором Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Ингибьерг Гисладоттир, Главой Миссии наблюдателей ПА ОБСЕ – Председателем Комитета ПА ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргарет Кинер-Неллен и Главой Миссии наблюдателей за выборами в РК БДИПЧ ОБСЕ Уршулой Гацек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Главной темой переговоров стали итоги работы миссии ОБСЕ по наблюдению за состоявшимися внеочередными выборами Президента Республики Казахстан. Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере.

Министр подчеркнул, что за небольшой по историческим меркам период независимости наша страна смогла достичь многого. Окрепла экономика, выросли доходы населения, наше общество рассматривается как модель стабильности и терпимости, республика вышла на новый этап политического развития. Отмечено, что процесс волеизъявления граждан прошел честно, открыто и справедливо – в полном соответствии с законодательством и принятыми международными обязательствами.

Глава БДИПЧ/ОБСЕ поздравила с успешным проведением внеочередных президентских выборов и поблагодарила за создание максимально благоприятных условий для работы миссии. По мнению Главы БДИПЧ, предвыборная кампания в Казахстане была проведена практически без нарушений. При этом она отметила конструктивное восприятие казахстанскими властями доклада и планы о дальнейшем совершенствовании системы.

- Некоторые правительства категорически не принимают такого рода отчеты. В Исландии есть пословица: "Друг всегда скажет правду тебе, а враг будет говорить, что все хорошо, - сказала Директор БДИПЧ.

В свою очередь, глава МИД сообщил, что в казахском языке есть схожая же пословица: "Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады". Он заверил собеседников в том, что Правительство РК примет во внимание замечания и рекомендации, указанные в заявлении по итогам выборов.

- Мы поздравляем вновь избранного Президента с победой на выборах. И самое главное – у нас есть диалог с вашим Правительством, - заявила Глава Миссии наблюдателей ПА ОБСЕ М.Кинер-Неллен.

По ее словам, взаимодействие наблюдателей с местными властями было весьма конструктивным, поэтому она выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В наблюдении за выборами приняло участие более девятисот международных наблюдателей. В частности, 866 наблюдателей из 9 международных организаций. Было аккредитовано 227 зарубежных корреспондентов и журналистов из более 40 стран мира, что стало рекордным показателем для республики за всю историю проведения выборов.

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