В госбюджет поступило 3,8 трлн тенге

Планы по доходам местных бюджетов перевыполнены 120 млрд тг и составили 1,2 трлн тг или 113,4%.

11 июня в рамках заседания Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина Первый заместитель премьер-министра РК — министр финансов Алихан Смаилов доложил об итогах исполнения государственного бюджета за 5 месяцев текущего года, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы правительства.

Согласно данным Министерства финансов, по итогам 5 месяцев на всех уровнях бюджета наблюдается рост доходов: государственный бюджет — 115%, республиканский бюджет — 119% и местный бюджет — 106%.

За отчетный период в государственный бюджет доходов поступило в сумме 3,8 трлн тг, что составило 105,4% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета выросли на 510 млрд тг. Доходы республиканского бюджета составили 2,8 трлн тг. План перевыполнен на 2,7% или 73 млрд тг.

- Перевыполнение обеспечено в основном за счет налогов. На это повлияли следующие ключевые факторы: рост ставки экспортной таможенной пошлины и рост производства товаров и услуг в ряде отраслей, — сказал Смаилов.

В администрировании доходов основное внимание уделялось налогоплательщикам, которые подвергаются высокому риску нарушений. Эта работа была проведена в рамках камерального контроля в системе управления рисками. По результатам камерального контроля количество уведомлений увеличилось в 2 раза. В результате удельный вес взыскания достиг 86% или его доля увеличилась на 7%. В бюджет дополнительно поступило 31 млрд тенге.

Планы по доходам местных бюджетов перевыполнены 120 млрд тг и составили 1,2 трлн тг или 113,4%.

Улучшилось исполнение расходов по сравнению с пятью месяцами 2018 года. Расходы республиканского бюджета освоены на 4,9 трлн тг. По сравнению с 5 месяцами прошлого года расходы произведены на 1,2 трлн тг больше.

Первый заместитель премьер-министра РК — министр финансов Смаилов отметил важность своевременного завершения процедур государственных закупок со стороны центральных и местных органов.

Также Смаилов доложил о проводимой работе по государственному аудиту и камеральному контролю. Так, за 5 месяцев проведено 1 462 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 292 млрд тенге бюджетных средств. Выявлены финансовые нарушения на сумму 48 млрд тенге. Возмещены средства на общую сумму 39 млрд тенге путем поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ. Объектам аудита даны 1 170 рекомендаций по повышению эффективности и совершенствованию деятельности. Из них 669 исполнены. По остальным — ведется работа.

Камеральным контролем охвачено 676 тысяч государственных закупок на сумму 4,5 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения законодательства о государственных закупках по 13 593 процедурам на сумму 261 млрд тенге. Объектам аудита направлено 13 478 уведомлений об устранении нарушений. В результате были предотвращены нарушения на сумму 215 млрд тенге. Они были устранены путем отмены решений итогов конкурсов и внесения изменений в конкурсную документацию.

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