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Разбитый внедорожник установили на трассе в Мангистауской области

Необычную инсталляцию установили 7 июня.

Фото : кадр из видео12 июня 2019, 06:01

Наглядное напоминание водителям Мангистауской области о последствиях нарушения правил дорожного движения появилось на трассе Актау-Жанаозен. Об этом сообщает "Лада", передает Zakon.kz.

Необычную инсталляцию установили 7 июня.

Ее разместили на трассе Актау-Жанаозен по инициативе полиции области.

- Внедорожник попал в аварию на этой дороге. Не смертельную, в ней пострадали трое человек: водитель не справился с управлением и перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие произошло давно, но мы решили установить автомобиль в качестве напоминания водителям о последствиях нарушений правил дорожного движения, - пояснили в пресс-службе Департамента полиции области.


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