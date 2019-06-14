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Работу Instagram восстановили после массового сбоя

Наиболее часто встречались сложности при обновлении ленты новостей, входе в приложение и просмотре сайта приложения.

Фото : Pixabay14 июня 2019, 08:00

Работа социальной сети Instagram полностью восстановлена после сбоя, сообщили представители компании в Twitter.

- Мы полностью восстановились и приносим извинения за этот сбой, - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу сервис Downdetector по отслеживанию популярных интернет-ресурсов информировал о сбоях в работе Instagram. По его данным, жалобы поступали от пользователей по всему миру.

Наиболее часто встречались сложности при обновлении ленты новостей (около 79%), входе в приложение ( 10%) и просмотре сайта Instagram (9%).


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