Более 40 млрд тенге задолжали госорганы предпринимателям

За 4 года с госорганов было взыскано 19 миллиардов тенге.

Более 40 миллиардов тенге задолжали казахстанским предпринимателям государственные органы. Об этом заявили на площадке НПП "Атамекен" на заседании Совета по защите прав предпринимателей. Депутат Мажилиса Кенес Абсаттиров сообщил, что чаще всего договоры нарушают госорганы Нур-Султана, Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областей. В Генеральной прокуратуре предложили наказывать нарушителей, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Atameken Business.

4-ый год предприниматель Ерик Азенов не может получить положенный по закону земельный участок. На нем он планировал построить завод по переработке пищевой соли, объемом до 300 тысяч тонн. Бизнесмен рассчитывал создать рабочие места для 100 человек, а производимую продукцию экспортировать в соседнюю Россию. Однако предприниматель сетует – акимат Северо-Казахстанской области не только мешает развитию бизнеса, но и игнорирует решение суда, не объясняя причины.

- Все документы мы заключили, осталось только получить земельный участок. Беспредел идет. Закон на моей стороне. Три суда я выиграл. Но акимат не исполняет решения суда. В области уже этот вопрос не решается. Поэтому я вывел этот вопрос на республиканский уровень, нахожусь здесь, - сетует Ерик Азенов.

В столице его услышали депутаты, представители Генпрокуратуры, Верховного суда, Минюста и Нацпалаты. Участники заседания не только пообещали помочь предпринимателю, но и сообщили о регулярных судебных спорах между госорганами и бизнесменами. По словам депутата, сегодня госорганы задолжали бизнесу свыше 40 миллиардов тенге. И с 2017 года сумма только увеличивается. Антирейтинг возглавляют ведомства столицы, Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областей.

- Не только предприниматель, но и государство несет убытки. В бюджет не поступают налоги. Из-за нарушений условий договора, с государства взыскиваются штрафы и затраты на помощь адвокатов, судебные издержки. К примеру, в результате немотивированного отказа в оплате произведенной работы, суд взыскал с "Алматы кала жарык" в пользу ТОО "Кипел" кроме суммы задолженности, еще миллион тенге на издержки. Бюджету нанесен ущерб на один миллион тенге! - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Кенес Абсаттиров.

За 4 года с госорганов было взыскано 19 миллиардов тенге. С 2016 года и до сегодняшнего дня судебные исполнители реализовали порядка 3000 исполнительных производств.

- Наибольшее количество таких исполнительных документов у нас в департаменте по городу Нур-Султан. Это 300 производств на сумму 12 млрд тенге. Акмолинская область – 500 производств. Северо-Казахстанкая область – 1000 производств и Павлодарская область, - сообщил Директор департамента по исполнению судебных актов МЮ РК Дархан Егимбаев.

Для изменения ситуации, Генеральная прокуратура предлагает две инициативы - привлекать к ответственности госорган или конкретное должностное лицо, а также создать официальный рейтинг нарушителей – госорганов.

- Смотрим, почему государство или должностное допустило такой спор? На сегодня ответственности этой нет. Ни в дисциплинарном, ни в другом порядке. Второе – мы создаем рейтинг. Если мы не будем выявлять органы, где имеется больше этих нарушений и ставить ответственность его руководителя. Если нет контроля, эффективности – мы не сдвинемся с мертвой точки никогда, - заявил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

Примут ли инициативу на законодательном уровне, пока неизвестно. Но участники заседания договорились встретиться через 6 месяцев и снова все обдумать.

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