За призывы к насилию во время митингов в Алматы задержали врача

Проводится досудебное расследование.

Полиция Алматы задержала мужчин, призывавших к насилию во время несанкционированных митингов. Одним из них оказался врач больницы Алматинской области, передает Zakon.kz.

- В числе задержанных – 34-х летний врач одной из больниц Алматинской области. Гр.Р. посредством популярного месссенджера призывал общественность организовать беспорядки и применить вооруженную силу в отношении сотрудников полиции, осуществляющих охрану общественного порядка.(звуки №1,2), - говорится в сообщении.

- Я обращаюсь к казахстанцам и призываю их не вестись на провокации в интернете. Мы должны ценить наш мир, в котором живет: у нас есть работа, деньги, еда. Я прошу прощения у казахстанцев за то, что не оценил ту свободу и единство, переданные нам нашими предками. Молодежь ошибается. Зачем мы показываем наше государство миру в плохом облике? Никогда не делайте этого. Мы сами портим свою жизнь. Надо работать и по возможности вносить свою лепту в дальнейшее развитие нашей страны. По сути, наш Казахстан опережает по уровню жизни многие государства, а мы этого не ценили, - обратился к соотечественникам гр. Р.

По данным оперподразделения Департамента полиции, в ходе розыскных мероприятий были задержаны еще двое мужчин – гр.К., 1990 года рождения, уроженец Республики Узбекистан и гр.У., 1987 года рождения из Кызылординской области. (гр.К. – звуки №3,4 и гр.У. – звук № 5)

- Я – уроженец Узбекистана. Сейчас я очень сильно сожалею о своих действиях и о тех призывах, которые распространял через Ватсап. Я родных и близких призываю никогда не совершать плохих поступков. Никогда нельзя причинять боль кому-либо - это я понимаю. Я обязуюсь никогда в жизни не совершать подобных действий. Нельзя предавать свое государство. Это одно и то же, что разрушить сплоченную семью, - уточнил в своем обращении гр.К.

Между тем, в Департаменте полиции информировали, что трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Их действия квалифицируются ст. 272 ч.3 УК РК – призы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами. Проводится досудебное расследование.

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