Трагедии на дороге, детский суицид и другие происшествия за неделю

Самоубийство алматинской школьницы повергло казахстанцев в шок.

Несколько ДТП со смертельным исходом, а также наезд на пешехода произошли в Казахстане. Помимо этого, горело кладбище, и были детские смерти. Полный обзор на крупные происшествия в стране читайте в обзоре Zakon.kz.

Сводки с дорог

Ночью 9 июня на трассе Алматы-Жетыген за поселком Утеген батыра произошло смертельное ДТП. По словам водителя Toyota Camry, он ехал по трассе в северном направлении. На неосвещенном участке трассы во время дождя он заметил, как перед авто резко мелькнул силуэт человека. Водитель стал тормозить и уворачиваться - автомобиль задел пешехода боковым зеркалом. От удара пешехода закрутило, он потерял равновесие и упал на проезжую часть. В этот момент по упавшему проехал Lexus IS, следовавший за Camry в попутном направлении и "протащил" пешехода несколько метров. По словам водителя Lexus, он не видел ни момент удара, ни самого пешехода.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Как стало известно позже, он вышел с работы и перебегал дорогу в неосвещенном месте во время дождя с ограниченной видимостью. Водители также отметили, что двигались на невысокой скорости из-за непогоды.

11 июня в массовом ДТП пострадали 11 человек, и погибла женщина. Авария произошла на 94 км трассы Алматы-Бишкек между поселками Самсы и Таргап около 8-9 часов вечера. В этот момент на улице шел ливень. Mercedes Sprinter с пассажирами следовал в Алматы из Жамбыла. За ним следовала Toyota Camry. Навстречу им двигался Mercedes E-Class. Когда они поравнялись, по неустановленной пока причине, водитель E-Class не справился с управлением. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение со Sprinter.

11 июня был задержан водитель, который сбил сотрудника полиции в Алматы. Водитель Toyota Camry напротив автовокзала "Сайран" допустил наезд на сотрудника дорожно-патрульной полиции, старшего лейтенанта полиции Нурбола Бекназарова, который нес службу по отводу транспортных средств и регулировке дорожного движения.

После ЧП водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан и привлечен к уголовной ответственности по ст. 345 ч.1 УК РК.

Сотрудник правоохранительных органов был доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытый перелом берцовой кости правой голени со смещением.

Трагедии с детьми

Детское развлечение привело к смерти девочки в Караганде. 7-летний ребенок погиб, упав с качели в одном из торгово-развлекательных центров города. По словам свидетелей происшествия. Это были обычные качели, видимых дефектов не было, внизу был специальный настил.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 части 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".

12 июня скончалась 15-летняя девочка из Алматы, которая годом ранее едва не стала жертвой изнасилования. 26 сентября 2018 года школьница отправилась на день рождения к своему 19-летнему знакомому домой, где он обещал познакомить ее со своими родными, но заманив в дом, попытался изнасиловать. Девочка отбилась от него и убежала. Во время следствия на нее оказывала давление психолог, да и в целом, психика ребенка пострадала. В итоге, не выдержав давления, 9 июня она совершила попытку суицида. Три дня врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, они не увенчались успехом.

Не тихо было и в столице. 12 июня около 8 часов вечера во дворе дома по ул. Уалиханова нетрезвый мужчина с пистолетом угрожал детям. Он начал махать оружием в сторону детей на площадке. Находившийся недалеко сотрудник полиции обезвредил мужчину.

Пожар на кладбище

13 июня в 15:17 на пульт "101" города Семея поступило сообщение о пожаре на территории кладбища в районе 6-го км Знаменской трассы. Пожар начался с горения сухой травы и мусора, с дальнейшим распространением на территорию кладбища. В тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ДЧС ВКО. В течение часа пожарные тушили распространяющийся огонь, и полностью ликвидировали пожар в 16:19. Общая площадь пожара составила 800 кв.м. По причине пожара отрабатывается версия - неосторожное обращение с огнем.

Асема Тунгушбаева

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