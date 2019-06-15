Условия в тюрьме показали ученикам школ Алматы

В ходе экскурсии ученикам с девиантным поведением и подучетным детям были показаны условия нахождения осужденных и их строгий распорядок дня.

Инспекторы Управления по противодействию наркобизнеса, пользуясь "Днем открытых дверей", провели ликбез для подростков в стенах исправительного учреждения для несовершеннолетних ЛА-155/6, расположенного в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

В полиции отметили, что это одна из самых убедительных мер по профилактике и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.

В ходе экскурсии ученикам с девиантным поведением и подучетным детям были показаны условия нахождения осужденных и их строгий распорядок дня. Никакого интернета и телевизора, рядом нет родных и близких. Кроме этого, была организована беседа юных гостей с осужденными ребятами, которые предостерегли сверстников от неправомерных поступков.

- Данное мероприятие произвело большое впечатление на приглашенных тинейджеров. Полагаю, теперь у них есть повод задуматься над своим поведением и есть, что рассказать друзьям, - рассказал начальник Управления по противодействию наркобизнесу ДП города Алматы подполковник полиции Талгат Беркинбаев.

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