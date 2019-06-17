Сотни протестующих блокируют главные улицы Гонконга и здание правительства

В воскресенье около двух миллионов противников законопроекта вновь вышли на акцию протеста с требованием полностью отказаться от пересмотра закона.

Сотни протестующих по-прежнему продолжают блокировать главные улицы Гонконга и здание правительства, несмотря на публичные извинения главы администрации Кэрри Лэм из-за ситуации с рассмотрением поправки к закону об экстрадиции, сообщает РИА Новости.

В субботу Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Центральные власти КНР выразили поддержку, понимание и уважение решению правительства Гонконга.

В воскресенье около двух миллионов противников законопроекта вновь вышли на акцию протеста с требованием полностью отказаться от пересмотра закона, а также потребовали извинений от главы администрации за действия правительства. Спустя шесть часов после начала демонстрации Лэм принесла публичные извинения в форме письменного заявления правительства.

- Сотни протестующих утром продолжат блокировать доступ к главным дорогам города и штаб-квартире правительства. Полиция призывает демонстрантов освободить дороги и убрать баррикады, - пишет газета South China Morning Post.

Сотрудники полиции подчеркивают, что это призыв, а не требование, и просят протестующих вернуться на тротуары, так как горожане используют эти дороги, чтобы добраться до работы и учебных заведений.

В минувшую среду в Гонконге прошла многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими. Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается иного выбора, кроме как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека от 15 до 66 лет, полиция арестовала за беспорядки 11 человек.

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