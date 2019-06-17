KAZ Minerals привлекает финансирование БРК для проекта расширения Актогайского ГОКа

Всего будет создано 997 рабочих мест.

АО "Банк Развития Казахстана" ("дочка" холдинга "Байтерек", далее – Банк, БРК) открыло кредитную линию в сумме $600 млн сроком до 15 лет на реализацию проекта расширения Актогайского горно-обогатительного комплекса (ГОК) в Восточно-Казахстанской области. Таким образом, общая сумма финансирования ТОО "KAZ Minerals Aktogay" со стороны Банка с учетом первого займа в сумме $300 млн, выданного в декабре 2016 года, составляет $900 млн.

Проект расширения Актогайского ГОКа (Актогай II) предусматривает строительство второй обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды и сопутствующей инфраструктуры общей стоимостью $1,2 млрд. После ввода в экплуатацию проекта Актогай II мощность ГОКа увеличится с 25 до 50 млн тонн переработки руды в год. Ежегодное производство меди из сульфидной руды возрастет до 170 тыс. тонн в период с 2022 по 2027 годы и 130 тыс. тонн в последующем, то есть прирост составит 80 тыс. тонн и 60 тыс. тонн соответственно.

Касым Муханбетов и Andrew Paton

- Сотрудничество Банка с ТОО "KAZ Minerals Aktogay" началось в декабре 2016 года, когда было подписано соглашение на открытие кредитной линии на сумму $300 млн для завершения строительства обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды на месторождении Актогай в ВКО. В октябре 2017 года предприятие достигло уровня проектного производства, после чего было принято решение о строительстве второй обогатительной фабрики, чтобы удвоить мощности, – отметил старший банкир Дирекции БРК по работе с клиентами Касым Муханбетов.

Основной рынок сбыта продукции Актогайского ГОКа – Китай. Близкое географическое расположение и возможность транспортировать сырье по железной дороге – наше ключевое конкурентное преимущество. Медный концентрат, производимый на наших рудниках Актогай и Бозшаколь, привлекателен для китайских медеплавильных компаний из-за отсутствия вредных примесей, таких как мышьяк и иридий, – подчеркнул финансовый директор KAZ Minerals PLC Джон Хэдфилд.

Всего в рамках расширения Актогайского ГОКа будет создано 997 рабочих мест.

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