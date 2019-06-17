Алматинская областная больница выбрана бенефициаром фестиваля Burabike Fest 2019

Отделение больницы в Талдыкоргане принимает самых тяжелых пациентов с почечной недостаточностью.

Фонд Булата Утемуратова определил потенциальных получателей помощи по итогам благотворительного спортивно-музыкального фестиваля Burabike Fest 2019. Традиционно на собранные средства покупается медицинское оборудование для больниц и клиник в регионах страны. Одним из бенефициаров выбрана Алматинская областная многопрофильная больница в Талдыкоргане, которая запросила у спонсоров анализатор состава тела для отделения гемодиализа.

Руководство больницы поясняет - для пациентов на диализе жизненно важно не допустить электролитного и водного дисбаланса, который может привести к летальному исходу. Анализатор состава тела позволяет своевременно отслеживать и корректировать изменения количества внутриклеточной и внеклеточной воды в организме, анализировать целостность клеток и уровень отека как по всему телу, так и по каждому сегменту тела. На данный момент анализ проводится путем взвешивания пациентов. Однако, малоподвижные, реанимационные и неходячие пациенты, а их большинство, не могут самостоятельно пройти процедуру взвешивания, что сказывается на качестве ухода.

Отделение гемодиализа Алматинской областной больницы в Талдыкоргане принимает самых тяжелых пациентов с почечной недостаточностью, нуждающихся в заместительной терапии, так называемой "искусственной почке". Среди таких больных часто попадаются люди с септическими, инфекционными, онкологическими, кардиологическими заболеваниями, ожогами, после инсульта, парализованные, из реанимации. Количество пациентов, нуждающихся в "искусственной почке", неуклонно растет. По словам заведующей отделением гемодиализа Сабиры Заманбековны Сембиновой, если в начале этого года в отделении терапию проходили 438 пациентов, то по состоянию на конец мая цифра составила уже 617 человек.

Сабира Заманбековна Сембинова

- В данном оборудовании нуждаются наши пациенты больше всего. Бывают, к примеру, люди после инсульта, они уже парализованные и не могут двигаться, не могут встать на весы, отчего биоимпедансная спектроскопия (анализ состава тела) затруднена. А нам необходимо знать, сколько воды пациент набрал, сколько белка в дефиците, сколько мышечной массы. Поэтому нам нужен аппарат-анализатор состава тела, - объясняет Сабира Заманбековна.

По словам главного врача больницы Мурата Комековича Рахметова, анализатор состава тела даст возможность продлевать жизни пациентов. И если благодаря ему будет продлена хотя бы одна жизнь, оборудование будет оправдано.

Мурат Комекович Рахметов

Больница в Талдыкоргане рассчитана на 260 койко-мест, она обслуживает северную часть Алматинской области. Сюда попадают тяжелые пациенты из туберкулезного, онкологического, кожно-венерологического диспансеров, перинатального центра, а также больниц из восьми районов области, в которых проживает около 830 тыс. человек.

Благотворительный фестиваль Burabike Fest ежегодно проводится Фондом Булата Утемуратова для сбора средств на приобретение современного медицинского оборудования для клиник, больниц, родильных домов в регионах Казахстана. Средства на покупку оборудования складываются из регистрационных взносов участников, благотворительного аукциона и помощи меценатов. За 6 лет проведения фестиваля Burabike Fest было собрано порядка 700 млн тенге, которые были направлены на оснащение более 20 медицинских учреждений, реабилитационных центров и детских домов.

- В 2018 году общая сумма, собранная на фестивале, составила 205 млн тенге. На них были куплены два реанимобиля, аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационная система для новорожденных и другое жизненно необходимое оборудование для Меркенской, Тимирязевской и Алакольской центральных районных больниц, родильного дома г. Жаркент Алматинской области и сельской больницы п. Агадырь Карагандинской области. В этом году мы нацелены снова собрать 205 млн. тенге, - рассказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Burabike Fest 2019, в отличие от фестивалей предыдущих лет, будет двухдневным мероприятием. Оно пройдет 24-25 августа на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. Помимо велогонки и велопробега, в программе фестиваля open-air концерт любимых казахстанских исполнителей, любительский теннисный турнир, мастер-классы, пикник, вечерний и дневной аукционы. Гости смогут остановиться в палаточном городке, который будет разбит на территории отеля Rixos Borovoe. Регистрация на Burabike Fest 2019 открыта на сайте burabike.kz. Любой желающий может принять участие.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!