Участник Лиги Европы от Казахстана избавится от разочаровавшего легионера

На его счету всего один гол за два сезона.

Боснийский полузащитник "Ордабасы" Мирзад Механович близок к уходу из команды, сообщает Vesti.kz.

В конце июня у 26-летнего футболиста заканчивается срок аренды, и он должен вернуться в чешский "Злин", которому и принадлежит.

В текущем сезоне на счету Механовича 11 матчей в КПЛ, в которых он отметился лишь одной голевой передачей. В КПЛ-2018 босниец сыграл за "Ордабасы" 13 встреч и отличился один раз.

До переезда в Казахстан атакующий полузащитник Механович выступал в чешских клубах "Млада-Болеслав", "Колин", "Яблонец", "Фастав" и "Варнсдор". Также он играл за "Шпорт" из чемпионата Словакии.

Тренерский штаб "Ордабасы" ищет на его позицию более высококлассного исполнителя, поэтому продлевать срок аренды Механовича шымкентцы не намерены.

В нынешнем сезоне "Ордабасы" выступит в квалификации Лиги Европы. В таблице КПЛ шымкентцы расположились на четвертом месте, отставая от "Кайрата" на одно очко.

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