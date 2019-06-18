Елжан Биртанов назвал один из самых больных вопросов отечественной медицины

В ближайшие два-три года мы проблему эту решим, - Елжан Биртанов.

47 трансплантаций костного мозга для детей провели в прошлом году в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на отчетной встрече с населением, передает МИА "Казинформ".

- Важное достижение - это трансплантация костного мозга. Это один из самых больных вопросов в нашей отечественной медицине, когда мы вынуждены отправлять наших детей за рубеж для трансплантации костного мозга. Это не простая операция и требует длительного периода подготовки, длительного выхаживания и реабилитации. Отправкой за рубеж эту проблему не решить, - сказал Елжан Биртанов.

Министр подчеркнул важность внедрения этой технологии лечения в Казахстане.

- Мы серьезно этим занимались в прошедшие годы. 47 трансплантаций костного мозга для детей в прошлом году было проведено. На сегодня идет рост. И мы сейчас половину потребности сами решаем. В ближайшие два-три года - у нас есть "Дорожная карта" - мы проблему эту решим. В целом мы видим, что у нас есть результаты - на 28% увеличилась общая выживаемость детей со злокачественными новообразованиями, - добавил министр.

Читайте также: Актуализировать и прикрепить: Биртанов призвал акимов решить вопрос со статусом самозанятых

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!