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Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Анар Жаилгановой

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин поблагодарил Жаилганову за отличную работу в качестве депутата и вручил благодарственное письмо.

Фото : Мажилис РК19 июня 2019, 10:35

Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Мажилиса Парламента РК Анар Жаилгановой, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Центральная избирательная комиссия РК в соответствии со статьей 52 Конституции РК пунктами 2,3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года о Парламенте РК и о статусе депутатов, на основании Указа Президента РК от 14 июня 2019 года о назначении Анар Жаилгановой председателем Агентства РК по делам государственной службы вносит представление о решении вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Жаилгановой Анар Нуралыкызы, - отметил в своем выступлении член ЦИК РК Бахыт Мельдешов на пленарном заседании мажилиса.

Депутаты проголосовали за соответствующее постановление. Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин поблагодарил Жаилганову за отличную работу в качестве депутата и вручил благодарственное письмо.

Как сообщалось, Анар Жаилганова назначена председателем Агентства РК по делам государственной службы.


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