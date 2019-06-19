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В Алматы начался принудительный снос рынка Mizam

В случае неисполнения судебного акта, судебным исполнителем принудительный снос назначен на 19 июня.

Фото : kazan.bezformata.com19 июня 2019, 14:51

В Алматы начался принудительный снос рынка Mizam, передает Zakon.kz со ссылкой на ГАСК города.

13 декабря 2018 года Управлением ГАСК было инициировано исковое заявление к ТОО "СеверТал" о сносе незаконно возведенного торгового рынка Mizam.

Основанием для подачи иска послужили нарушения, выявленные по результатам проведенной УГАСК внеплановой проверки (строительство без разрешительной документации, расположение спорного объекта на инженерных сетях и частичное расположение земельного участка в санитарной зоне).

Постановлением суда от 29.05.2019 года исковые требования Управления к ТОО "СеверТал" о сносе незаконно возведенного торгового рынка Mizam были удовлетворены.

10.06.2019 года исполнительный лист передали на исполнение в Департамент юстиции Алматы. В тот же день собственнику торгового рынка Mizam вручили уведомление о добровольном исполнении судебного акта сроком до 17.06.2019 года.

В случае неисполнения судебного акта, судебным исполнителем принудительный снос назначен на 19.06.2019 года.

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