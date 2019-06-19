Как изменить систему: 10 задач поставленных Президентом Токаевым

Все поставленные главой государства задачи направлены на системные изменения в обществе, но в приоритете – повышение доходов населения и решение социальных проблем.

Как будут решаться задачи, поставленные Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым во время его инаугурации и почему они столь актуальны для казахстанского общества, в беседе с журналистом Zakon.kz рассуждает заместитель директора КИСИ, политолог Мадина Нургалиева.

Как отметила спикер, в своей инаугурационной речи Президент Касым-Жомарт Токаев, озвучив 10 конкретных задач, четко обозначил предстоящий план своих действий на посту руководителя страны. При этом, глава государства сделал акцент на том, что будет разработан четкий план по реализации его предвыборной платформы. А предвыборная платформа Токаева была самой масштабной, самой большой и системной, и охватывала все слои общества, все проблемные точки и была максимально нацелена на решение проблем каждого казахстанца. Поэтому с большой вероятностью можно предположить, что предстоящий план по ее реализации, будет содержать в себе конкретные меры, инициативы и пути решения.

- Для меня, наверное, самым важным была нацеленность Президента на системные изменения. В первую очередь это изменение взаимодействия власти и общества, а также изменения внутри самого общества. Президент все это очень тонко чувствует и понимает, что здесь требуются конкретные инструменты и каналы взаимодействия. Так, например, уже выдвинута и потихоньку воплощается в жизнь инициатива о создании Национального совета общественного доверия. Также для меня интересной инициативой было решение о президентском кадровом резерве. Понятно, что сейчас очень много жалуются на то, что у нас достаточно "узкая скамья запасных", и из числа представителей политической элиты трудно выбрать компетентного грамотного специалиста. И вот эта попытка сформировать профессиональный такой аппарат, способный принимать и генерировать эффективные решения, на мой взгляд, очень важный шаг в условиях современного Казахстана, – считает Мадина Нургалиева.

Также она отметила, что самой первой и приоритетной задачей стояло повышение доходов населения и решение социальных проблем. Ведь в текущей повестке дня Казахстана социальная проблематика становиться прямо-таки ключевой. О повышении благосостояния казахстанцев говорил и Первый Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана на 2019 год. И с учетом всех происходящих в стране процессов эта проблематика прямо-таки "красной нитью" проходит. И именно на решение этих проблем направлены сразу несколько задач озвученных главой государства. Ведь понятно, что благосостояние населения невозможно без занятости, высокой оплаты труда и решения жилищных вопросов.

- Все 10 задач поставленных Президентом Токаевым – это прицел на системные изменения. Если внимательно "пройтись" по ним, то даже жилищные вопросы, жилищная проблематика, требует какого-то системного подхода. Понятно, что у нас есть ряд государственных программ для поддержки людей, нуждающихся в жилье – это "7-20-25", "Доступное жилье", "Социальное жилье", "Арендное жилье" и т.д. Но пока еще эффект от их работы не так очевиден и не так заметен. Хотя строительство жилья в Казахстане очень динамичными темпами идет. Это все нужно скомпоновать и встроить в какую-то одну цельную, консолидированную систему для того, чтобы было понятно какая социальная группа, на какую государственную программу или социальную льготу может претендовать в решении жилищного вопроса, – продолжила Мадина Нургалиева.

Еще одна важная, по мнению спикера, инициатива – это стремление к развитию регионов. Ведь сильный регион – это сильный Казахстан. Но надо признать, что у нас есть регионы-доноры, и есть регионы-реципиенты. И для того, чтобы сбалансировать и выровнять региональную политику нужно приложить еще немало усилий. Чем собственно и намерен заняться Президент Касым-Жомарт Токаев.

- Следующие инициативы – борьба с коррупцией и реформирование правоохранительной и судебной систем, на мой взгляд, очень тесно взаимосвязаны. Борьба с коррупцией не будет эффективной до тех пор, пока у нас не будет прозрачной и честной судебной системы. То есть, у нас очень много разных коррупционных правонарушений, которые буквально "разбиваются", когда доходят до судебной практики, до принятия судебного решения. Для того, чтобы у нас действительно было справедливое судейство и чтобы закон был одинаков для всех, очень важно, чтобы система правосудия и система отбора кандидатов на должность судей стала максимально жесткой. Реально туда должны приходить только кристально честные люди. Понятно, что уже сейчас в этом направлении очень многое сделано, в том числе по программе "100 конкретных шагов по 5 институциональным реформам". Но, тем не менее, как показывает практика, народ все еще несколько скептически относится к судебной системе. И Президент Токаев очень четко связал все эти вещи воедино, – резюмировала Мадина Нургалиева.

В своей речи на инаугурации Президент РК Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что главная его цель - обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина и он будет работать над реализацией стратегии Елбасы. Также глава государства назвал 10 задач, над которыми он будет работать в первую очередь. В их числе повышение доходов населения, борьба с коррупцией, трудоустройство, решение жилищных вопросов, справедливая социальная политика и новый курс развития регионов.

Подготовил Владимир Демидов

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