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Казахстанские борцы-вольники выиграли общий зачет Всемирных юношеских Игр

В копилке нашей дружины 3 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.

Фото : Zakon.kz20 июня 2019, 15:03

В столице Венгрии Будапеште завершились Всемирные боевые игры школьников до 15-лет, среди юношей и девушек. Успешным выступлением на мировых стартах отметилась сборная Казахстана по вольной борьбе, которая завоевала 10 медалей различного достоинства, передает Zakon.kz.

В копилке нашей дружины 3 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. В сумме, это позволило набрать 202 балла, что на 4 очка больше, чем у команды России, которая стала второй в общекомандном зачете. Замкнула тройку лидеров команда США, у которой 190 баллов.

- Для нашей команды это очень удачное выступление. К этому турниру мы готовились основательно, тщательно отбирая состав и анализируя выступление наших ребят на международных турнирах, - Самое главное, чему мы особенно рады – это качество борьбы, которые показали наши палуаны. Они уверенно прошли квалификационные раунды, и очень уверенно боролись в решающих схватках. Кому-то меньше повезло, кому-то больше, но мы показали всему миру силу казахстанской школы борьбы. Скоро эти ребята перейдут в молодежную команду, через какой то период в национальную сборную. И наша самое главная задача теперь – плавно подвести их к переходу во взрослую борьбу, - рассказал старший тренер сборной Казахстана по вольной борьбе среди кадетов Еркебулан Кешубаев.

Список чемпионов и призеров

Золото:

Нурланбек Абдинур 48 кг

Алайдар Шаттык 57 кг

Бексултанов Ерхан 62 кг

Серебро:

Рахимбаев Алиби 41 кг

Аскербек Дарын 44 кг

Анчугин Егор 52 кг

Отегенов Нурлан 68 кг

Карабек Арыстан 85 кг

Бронза:

Карагулов Нурсултан 38 кг

Айтмухан Ризабек 75 кг

Ранее мы рассказали о том, что на взрослый лицензионный чемпионат мира по трем видам борьбы, который пройдет в сентябре в столице Казахстана, отобрались титулованные американские борцы.

Альберт Ахметов


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