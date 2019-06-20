Новый министр культуры и спорта завела страницы в соцсетях

Актоты Раимкулова высказала слова благодарности Назарбаеву, Токаеву и Арыстанбеку Мухамедиулы.

Новый министр культуры и спорта Актоты Раимкулова создала страницы сразу во всех основных соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Так выглядит страничка министра в Instagram.

В первом же посте на Facebook, Актоты Раимкулова обратилась к Назарбаеву и Токаеву.

- Хочу выразить благодарность Первому Президенту Казахстана - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за оказанное мне доверие. Приложу все усилия для достижения целей, которые поставлены перед Министерством культуры и спорта РК. Благодарю наш дружный, сплоченный коллектив за труд и поддержку.

О том же шла речь и на страничке в Twitter

Уважаемые друзья!

Выражаю благодарность Первому Президенту Казахстана - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за оказанное мне доверие. Приложу все усилия для достижения целей, которые поставлены перед Министерством культуры и спорта РК! — Aktoty Raiymkulova (@aktotyraiymkul) 20 июня 2019 г.

И Telegram.

Здесь же в соцсетях новый министр высказала слова благодарности своему предшественнику.

- Проработав много лет в качестве заместителя министра, впервые позволю себе публичные благодарности в адрес Арыстанбека Мухамедиулы - замечательного человека, глубоко порядочного и справедливого менеджера с огромным сердцем, бесконечной добротой и четким пониманием важности принятия тех или иных инициатив на благо Казахстана. Арыстанбек Мухамедиевич, благодарю Вас за годы совместной работы, за результаты, к которым пришло наше Министерство под Вашим руководством.

17 июня в Мажилисе состоялось заседание Комитета Палаты по социально-культурному развитию, на котором была согласована кандидатура Актоты Раимкуловой для назначения на должность министра культуры и спорта Казахстана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!