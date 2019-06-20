Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии ФОКа в Карасайском районе

В ФОК будут готовить около 2000 спортсменов по 16 видам спорта.

Отныне спортсмены Карасайского района заметно повысят планку своих достижений. Ведь сегодня в селе Шамалган Карасайского района состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса "ÚSHQOŃYR", передает Zakon.kz

Разделить радость с жителями прибыли Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, аким Алматинской области Амандык Баталов, именитые ветераны спорта и жители района.

В ФОК будут готовить около 2000 спортсменов по 16 видам спорта. Площадь его земельного участка составляет шесть гектаров, здания – 7300 кв. метров.

Отметим, объект построен в рамках государственно-частного партнерства.

Состоит оно из шести блоков. Согласно проекту, автором которого является ТОО "Урбостиль", в комплексе предусмотрены универсальные залы для игр в волейбол, баскетбол, гандбол и мини-футбол с трибунами на 300 мест, залы восточных единоборств, бокса, борьбы, а также тренажерный зал, плавательные бассейны – взрослый и детский. В бассейне установлен LED-экран. Также имеется конференц-зал, столовая и стадион с трибунами рассчитанный на 450 зрительских мест, беговые дорожки.

В ходе мероприятия с поздравительной речью выступил Елбасы Нурсултан Назарбаев.

– В нашем детстве не было подобных условий для занятия спортом. Сейчас же созданы все возможности для молодежи. Я верю, что многие успешные казахстанцы также будут оказывать поддержку развитию своих родных сел и районов. Уверен, что из воспитанников нового спорткомплекса вырастут будущие чемпионы. Поэтому моя семья и все мои родные решили построить этот объект специально для вас. Желаю всем крепкого здоровья, светлого будущего и мира над головой. Еще раз поздравляю всех с открытием спортивного комплекса! – заключил Елбасы.

После церемонии перерезания ленты все участники торжества прошли в новое здание.

Довольно сильный здесь и тренерский состав. В штате сегодня 45 тренеров. Наряду с талантливой молодежью трудятся и ветераны спорта. Можно уверенно сказать, что у коллектива есть большое будущее.

- Спортсмены Карасайского района заметно повысят планку своих достижений, ведь у них появится уникальная возможность тренироваться в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. ФОК станет самой настоящей кузницей будущих олимпийских чемпионов, которым предстоит защищать честь Казахстана на многих престижных международных соревнованиях, - сказал житель района Айтакын Абдижаппаров.

Надеемся ФОК станет центром спортивной жизни, как для профессионалов, так и для простых любителей активного досуга. Теперь подрастающее поколение спортсменов, занимаясь в таком современном спорткомплексе, появится возможность увеличить свои победы в разы. Самое же главное - это формирование у нашей молодежи стремления заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Пожалуй, именно так и должна проявляться забота о нашем будущем.

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