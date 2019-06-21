Выделенные 187 млн тенге на пожарные части присвоили директор и юрист филиала "Енбек"
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Фото : Zakon.kz21 июня 2019, 17:14
Антикоррупционной службой Алматинской области выявлен факт хищения бюджетных средств директором и юристом филиала «Енбек Жаугашты» исправительных учреждений КУИС МВД, передает Zakon.kz.
Они подозреваются в хищении бюджетных средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ на сумму 187 млн тенге выделенных на строительство 7-ми пожарных частей области.
- Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом, - говорится в сообщении.
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