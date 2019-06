Трамп грозится уничтожить Иран

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

"Больше никакого Джона Керри и Обамы!" — добавил президент, имея в виду своего предшественника и бывшего госсекретаря, заключивших в 2015 году ядерную сделку c Ираном, которую Трамп разорвал в 2018-м.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!