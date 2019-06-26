Трамп грозится уничтожить Иран

Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой, заявил глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение", — написал он в твиттере.

"Больше никакого Джона Керри и Обамы!" — добавил президент, имея в виду своего предшественника и бывшего госсекретаря, заключивших в 2015 году ядерную сделку c Ираном, которую Трамп разорвал в 2018-м.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2019 г.

Этот твит главы Белого дома стал реакцией на слова президента Ирана Хасана Роухани: тот после того, как Вашингтон ввел санкции против иранского руководства и военачальников, заявил, что американскую администрацию "охватила умственная неполноценность" и она не знает, что делает.

И так непростые отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе. В Тегеране обвинения отвергли и отметили, что сами обеспокоены случившимся.

На прошлой неделе ситуацию усугубил эпизод с беспилотником: в Тегеране утверждают, что сбили американский дрон на своей территории, в США заявляют, что это произошло в международном воздушном пространстве. Как признавался Трамп, после этого инцидента он одобрил нанесение удара по Ирану, но затем передумал и отложил операцию.

Накануне американские власти ввели жесткие санкции против высшего руководства Корпуса стражей исламской революции, а сам КСИР объявили террористической организацией. В ответ Иран признал террористической организацией американское Центральное командование, а Штаты — "государством — спонсором терроризма".

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