В Казахстане работают 546 проектов ГЧП на сумму 629 миллиардов тенге

В то же время в правительстве обеспокоены пятикратным ростом государственных обязательств по проектам ГЧП.

На конец мая текущего года количество действующих частных предприятий с государственным участием снизилось на 5% за год и составило 651 компаний. В аналогичном периоде годом ранее число предприятий было равно 685, при снижении на 6,7% к аналогичному периоду годом ранее, передает Zakon.kz со ссылкой на FinProm.kz.

Впрочем, сокращение числа частных компаний с участием государства началось ещё в 2016 году. По сравнению с 2015 годом на данный момент количество предприятий снизилось на 16,6%.

При том, что государство выходит из прямого участия в бизнесе, используется другой механизм эффективной господдержки различных проектов. Так, количество проектов ГЧП (государственно-частного партнёрства), по которым заключены договора, с каждым годом увеличивается. Сейчас в стране активно используются инструменты ГЧП. По итогам 2018 года были заключены договора по 302 проектам — на 61,5% больше, чем годом ранее (187 проектов).





За 2019 год уже заключено 39 договоров по ГЧП. В итоге на конец мая текущего года количество проектов в секторе составило уже 546 единиц. Наибольшее количество проектов ГЧП приходится на Восточно-Казахстанскую область: 145 проектов — 26,6% от общего количества. Также в тройке лидеров Павлодарская область и Алматы: по 52 проекта, совокупная доля — 19%.

Стоит отметить, что 80,8% всех проектов ГЧП приходится на три отрасли: образование — 49,6% (271 проект); здравоохранение — 20,5% (112 проектов); энергетика и ЖКХ — 10,6% (58 проектов).

В то же время, по словам депутатов, с увеличением количества проектов по ГЧП наблюдается и рост государственных обязательств: более чем в 5 раз, с 215 млрд тенге в 2018 году до свыше триллиона тенге на будущий период, и такое положение дел вызывает беспокойство.

Выплата по этим обязательствам начинается с рассматриваемого 2018 года и в будущем составит 80–90 млрд тенге ежегодно, что ложится дополнительной нагрузкой на местный и республиканский бюджеты. Вместе с тем, особую озабоченность вызывает доля государственных обязательств в проектах ГЧП. В частности, в отдельных регионах эта доля достигает более 90%. Возникает вопрос, не нарушается ли при этом основной принцип ГЧП — принцип сбалансированности — сказал депутат сената Михаил Бортник.

По его словам, порой частные инвесторы, работая по данной модели, имеют весомую государственную поддержку и смотрят на механизм ГЧП как на "некий источник государственного финансирования своих проектов".





На текущий момент, по данным АО "Казахстанский центр государственно-частного партнёрства", по 546 заключённым проектам ГЧП стоимость составила 628,5 млрд тг. Привлечённые частные средства составили 440 млрд тг, а государственные обязательства — 331,2 млрд тг. В большинстве случаев в совокупности по двум источникам инвестиции в проекты превышают их стоимость.

В целом по итогам 2018 года сумма по заключённым проектам достигала 403,1 млрд тг — в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (124 млрд тг).

В региональном разрезе по сумме проектов лидирует Акмолинская область: 269,2 млрд тг. Также в лидерах Алматы и Нур-Султан: 60,3 млрд и 47,2 млрд тг соответственно.

Сейчас количество проектов ГЧП, по которым объявлен конкурс, составляет 229 (на сумму 622,7 млрд тг). По данным проектам сумма привлечённых частных средств составляет всего 150,4 млрд тг, а государственные обязательства равны 469,3 млрд тг.

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