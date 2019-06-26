В исполком МОК войдут два новых участника

Официально на данный момент будет освобождена только одна должность в Исполкоме МОК.

Наваль Эль Мутавакель из Марокко и принц Иордании Фейсал бин Хуссейн будут избраны в состав Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК), причем оба эти предложения были встречены без возражений. Об этом из Лозанны сообщает Национальный олимпийский комитет Казахстана, передает Zakon.kz.

Официально на данный момент будет освобождена только одна должность в Исполкоме МОК, в связи с тем, что Гунилла Линдберг из Швеции завершит свой восьмилетний срок полномочий. Ее позицию, как ожидается займет 57-летняя Эль-Мутавакель. В конце года Вилли Кальтшмитт Лухан покинет пост члена МОК из-за достижения обязательного возрастного ограничения в 80 лет. Официально Кальтшмитт не должен завершить свой восьмилетний срок в Правлении до 2020 года. Кандидатуры Эль-Мутавакель и принца Фейсала были официально объявлены в конце второго дня сессии МОК.

Эль-Мутавакель является пионером среди арабских и мусульманских спортсменов. Она стала первой женщиной-мусульманкой, родившейся в Африке, которая стала олимпийской чемпионкой. Она завоевала "золото" на Олимпийских Играх в 1984 в Лос-Анджелесе, в дисциплине "женский бег" на 400 метров с барьерами. Эль-Мутавакель была также первой марокканкой и первой женщиной из страны с мусульманским большинством, которая выиграла золотую олимпийскую медаль ОИ.

Принц Фейсал, сын короля Хусейна и младший брат короля Абдаллы II, был членом Королевских ВВС Иордании, но все больше и больше посвящал себя спорту. 55-летний президент Национального Олимпийского комитета Иордании с 2003 года является основателем и председателем благотворительной организации "Поколения за мир", созданной в 2007 году. Со времени вступления в МОК в 2010 году принц Фейсал был членом ряда комиссий и рабочих групп. Принц Фейсал является председателем Комиссии МОК "Женщины в спорте" и членом Комиссии по оценке МОК для Токио 2020. Он также возглавляет рабочую группу МОК, направленную на искоренение проблем домогательств и сексуальных надругательств.

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