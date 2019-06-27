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Шесть иностранных сайтов продавали наркотики в Казахстане

После оплаты денег, товар "закладывали" в тайник, расположенный в безлюдных и не оборудованных системой видеонаблюдения местах, о чем сообщали покупателю.

Фото : Википедия27 июня 2019, 10:08

Прокуратурой города Нур-Султан в ходе надзорной деятельности выявлено шесть иностранных сайтов, занимавшихся продажей наркотических средств и психотропных веществ, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Нур-Султана.

Схема реализации запрещенных предметов была аналогична механизму, получившему широкое распространение в странах СНГ и зарубежья.

После оплаты денег, товар "закладывали" в тайник, расположенный в безлюдных и не оборудованных системой видеонаблюдения местах, о чем сообщали покупателю.

По результатам принятых мер доступ к иностранным сайтам на территории республики заблокирован.


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