Дарига Назарбаева: Прямое авиасообщение поспособствует притоку туристов из Австрии

Председатель Сената Парламента обсудила казахстанско-австрийское сотрудничество.

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева провела встречу с Председателем Федерального совета Федерального собрания Австрии Инго Аппе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Приветствуя собеседника, Д. Назарбаева подчеркнула, что Австрия является одним из важных и надежных партнеров Казахстана в Европейском Союзе и выразила уверенность, что данный визит придаст дополнительный импульс взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами.

Стороны договорились укреплять межпарламентские связи. Необходимо активней развивать потенциал групп сотрудничества, созданных в Парламентах Казахстана и Австрии, а также взаимодействовать в рамках совместных конференций, считает Глава Сената. Она предложила провести казахстанско-австрийскую конференцию по транспортно-логистическому потенциалу. Наши страны обладают выгодным местоположением для регионального бизнеса и могут стать логистическими хабами. Казахстан открывает для Австрии доступ к обширным рынкам Центральной Азии, Китая и ЕАЭС.

- Необходимо использовать все эти возможности для развития торгово-экономического сотрудничества наших стран, - сказала Председатель Сената.

По мнению Главы Сената, приоритетные отрасли сотрудничества – сельское хозяйство и туризм. В ходе встречи подчеркнута необходимость открыть прямое авиасообщение между Нур-Султаном и Веной, что будет способствовать притоку австрийских туристов в Казахстан.

И. Аппе отметил высокие достижения Казахстана, достигнутые за годы суверенитета и заинтересованность продолжать гуманитарное сотрудничество, в частности обучение казахстанских студентов в Австрии. Также обсуждено участие австрийской делегации в 4-м совещании спикеров стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", которое пройдет 23-24 сентября в Нур-Султане.

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