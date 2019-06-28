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Почему не во всех алматинских автобусах работают кондиционеры

Есть четкий регламент, согласно которому при температуре воздуха на улице выше 25 градусов по Цельсию водитель автобуса должен включать в салоне кондиционер при его наличии.

Фото : Алматыэлектротранс28 июня 2019, 15:06

Алматинцы нередко в соцсетях жалуются на то, что в жаркую солнечную погоду не во всех автобусах работают кондиционеры, хотя в СМИ постоянно проходит информация о том, что новые автобусы оснащены ими. В муниципальном перевозчике "Алматыэлектротранс", занимающим 70%-ную долю в сфере общественного транспорта Алматы, прояснили ситуацию, передает Zakon.kz.

По словам представителя пресс-службы, есть четкий регламент, согласно которому при температуре воздуха на улице выше 25 градусов по Цельсию водитель автобуса должен включать в салоне кондиционер при его наличии. Однако, пенсионеры жалуются, что даже в самую жаркую погоду при включенном кондиционере им холодно.

К тому же, не во всех автобусах Алматы есть кондиционеры. Из автобусов, имеющихся в распоряжении "Алматыэлектротранс", кондиционеры установлены только в новых зеленых ЛиАзах, в том числе с гармошкой, обслуживающих часть городских маршрутов (например, 2, 70, 79, 30, 86, 103, 127, 201 и т.д.). В таких автобусах в жаркую погоду можно просить водителя включить кондиционер, если он этого не сделал самостоятельно. В то время как в старых автобусах, обслуживающих, например, 38, 45, 63 маршруты, кондиционера нет.

- Есть маршруты, как например, 12-й автобусный, он идет в гору на Медеу. Хоть и говорят, что работающий кондиционер забирает 10% работы двигателя, все равно, есть нагрузка большая. Поэтому на период, когда они поднимаются в гору, они отключают. Есть такой же ландшафт по городу в некоторых местах, где отключают, потому что идет нагрузка на двигатель и важно в первую очередь, чтобы автобус ехал, поэтому на некоторых участках специально отключают кондиционер. Но в других случаях по инструкции водители должны включать, - сказала представитель "Алматыэлектротранс" Жанна Нурсеитова.

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Альберт Ахметов


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