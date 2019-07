Луина без макияжа восхитила поклонников красивым голосом

Казахстанская певица записала кавер-версию песни Леди Гаги "Always Remember Us This Way"

Фото : Instagram

Луина всегда отличалась тем, что умеет петь вживую и знает, как выйти из любой сложной ситуации. Но она пошла еще дальше, и спела для поклонников из дома, представ перед подписчиками без макияжа, передает Zakon.kz. Казахстанская певица записала кавер-версию песни Леди Гаги "Always Remember Us This Way" и попросила поклонников сказать, нравится им или нет ее исполнение. Луина при этом аккомпанировала себе на синтезаторе. Посмотреть эту публикацию в Instagram #Да или #Нет ???? #homevideo #ladygaga #alwaysremember #luina #cover Публикация от ???????????????????? (@luinaofficial) 2 Июл 2019 в 11:05 PDT Соотечественники похвалили певицу не только за хорошее исполнение, но и за смелость предстать перед публикой без макияжа, отметив ее естественную красоту.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке