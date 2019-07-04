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Луина без макияжа восхитила поклонников красивым голосом

Казахстанская певица записала кавер-версию песни Леди Гаги "Always Remember Us This Way"

Фото : Instagram4 июля 2019, 11:35

Луина всегда отличалась тем, что умеет петь вживую и знает, как выйти из любой сложной ситуации. Но она пошла еще дальше, и спела для поклонников из дома, представ перед подписчиками без макияжа, передает Zakon.kz.

Казахстанская певица записала кавер-версию песни Леди Гаги "Always Remember Us This Way" и попросила поклонников сказать, нравится им или нет ее исполнение. Луина при этом аккомпанировала себе на синтезаторе.

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#Да или #Нет ???? #homevideo #ladygaga #alwaysremember #luina #cover

Публикация от ???????????????????? (@luinaofficial) 2 Июл 2019 в 11:05 PDT

Соотечественники похвалили певицу не только за хорошее исполнение, но и за смелость предстать перед публикой без макияжа, отметив ее естественную красоту.


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