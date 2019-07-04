Ермекбаев затруднился ответить, сколько времени займет вывоз боеприпасов из Арыси

Боеприпасы будут вывезены на безопасные места хранения.

Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев прокомментировал вопрос сроков вывоза арсенала из города Арысь, передает корреспондент Zakon.kz.

- Действительно, работа по выводу этого арсенала ведется, она уже началась. Как понимаете, на арсенале, который существовал больше 90 лет, скопилось огромное количество боеприпасов. Стратегический арсенал так просто за один день не перевезешь. Для этого требуется подготовить площадки, хранилища на других безопасных местах, определить эти безопасные места. Требуются определенные расходы, транспорт. Это большое количество вагонов, контейнеров, охраны и так далее. При этом мы должны обеспечить стопроцентную безопасность для всех - и в пути следования и в месте расположения арсенала, - сказал он.

При этом глава ведомства добавил, что вывоз боеприпасов уже практически начат.

- Эта работа идет полным ходом. Практически уже начат вывоз боеприпасов. Я думаю, что в ближайшие дни мы увидим движение в этом направлении. Но сколько времени это займет, сейчас точно сказать трудно, - полагает Ермекбаев.

В то же время он отметил, что арсенал будет вывезен в безопасные места, где и будет храниться. Правда, министр не стал уточнять, в каких регионах находятся такие места, лишь указал, что они расположены вдали от населенных пунктов.

- Боеприпасы будут вывезены на безопасные места хранения. Такие места в Казахстане есть. Там необходимо подготовить площадку. Вдали от населенных пунктов. Места их расположения относятся к не разглашаемым сведениям, - заключил глава Минобороны.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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