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Гурбангулы Бердымухаммедов подписал документ об увеличении зарплат на 10%

Также повышены пенсия и государственные пособия.

Фото : theopenasia.net6 июля 2019, 16:35

Заработная плата и другие выплаты увеличатся в Туркменистане на 10%, сообщает Туркменистан: золотой век.

- С 1 января 2020 года повысить на десять процентов размеры месячной заработной платы работников финансируемых из бюджета учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей, — говорится в сообщении.

Документ также фиксирует минимальную величину пенсий — 338 манатов (32 000 тенге), государственных пособий — 322 маната (35 350 тенге), минимальный размер заработной платы — 870 манатов (95 510 тенге).


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